Структуры таможенных документов изменятся с 1 апреля 2021 года в ЕАЭС

Алматы. 28 октября. КазТАГ – Структуры таможенных документов изменятся с 1 апреля 2021 года в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК на заседании 27 октября утвердила новую версию комплекта структур основных таможенных документов (декларация на товары, транзитная декларация и их неотъемлемые части – корректировка декларации на товары и декларация таможенной стоимости), а также новую версию структуры заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары. В решениях нашли отражение предстоящие изменения в порядках заполнения таможенных документов по вопросам прослеживаемости товаров, маркировки товаров средствами идентификации и лицевых счетов плательщиков», — говорится в сообщении в среду.

Как отмечается, наибольшие изменения затронули структура заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, так как это первые изменения с момента утверждения в 2017 году.

«Принятые решения создают основу для внедрения в практику передовых информационных технологий. Это такие вопросы, как представление агрегированного кода по товарам, подлежащим маркировке, сокращение сведений при представлении информации о документах плательщика, являющегося иностранным лицом, а также предусмотрена возможность указания сведений о количестве товаров, подлежащих прослеживаемости. Эти нововведения обязательно отразятся на увеличении степени автоматизации операций, совершаемых таможенными органами, упрощении совершения таких операций и их прозрачности», — сказал член министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов.

В ЕЭК уточнили, что решения вступят в силу 1 апреля 2021 года.