Токаев поручил выявить причины роста административных правонарушений в отношении бизнеса

Астана. 28 октября. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Рустама Журсунова, сообщает Акорда.

«Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о проделанной работе по защите прав предпринимателей и планах по дальнейшей поддержке отечественного бизнеса», — говорится в сообщении в среду.

Журсунов сообщил главе государства, что за четыре года рассмотрено более 25 тыс. жалоб, 43 % из которых разрешены положительно, защищены имущественные права на сумму 197 млрд тенге. По словам бизнес-омбудсмена, выработаны алгоритмы проверок по соблюдению санитарных норм, разграничена ответственность между предпринимателем, его работниками и клиентами.

«Президенту были представлены сведения о влиянии последствий пандемии коронавируса на отечественный бизнес и предложения по оказанию поддержки предпринимателям, в том числе по вопросам фонда оплаты труда, земельных отношений, налогообложения. Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость детального изучения соответствующими государственными органами земельного вопроса, предложений по новой регуляторной политике и изменению нагрузки на фонд оплаты труда. Президент также считает важным уделить пристальное внимание эффективности и транспарентности портала «Единое окно закупок», — пишет пресс-служба президента.

Глава государства дал Журсунову ряд поручений, направленных на выявление причин роста административных правонарушений в отношении бизнеса, разработку подходов к реформированию контрольно-надзорной деятельности.