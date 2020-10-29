Экс-замакима Актау стала заместителем акима Мангистауской области

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Актау. 29 октября. КазТАГ Гульмира Калмуратова назначена заместителем акима Мангистауской области, сообщает пресс-служба главы региона.

«По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, распоряжением акима Мангистауской области СерикбаяТрумова заместителем акима Мангистауской области назначена Калмуратова Гульмира Муратовна», — говорится в сообщении в четверг.

Калмуратова с января 2020 года занимала должность заместителя директора по экономическим вопросам палаты предпринимателей Мангистауской области, до этого с 2017 по 2019 годы была заместителем акима Актау, до этого с 2007 по 2017 годы занимала посты руководителей управлений координации занятости и социальных программ, а также внутренней политики региона.

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