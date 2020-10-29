Снизить размер трансферта из Нацфонда РК до Т2,2 трлн обещают к 2025 году

Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. К 2025 году размер гарантированного трансферта из Национального фонда Казахстана планируется снизить до Т2,2 трлн, сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Если в следующем году мы планируем гарантированный трансферт в объеме 2,7 триллиона, то в 2025 году этот размер составит Т2,2 трлн», — сказал Жамаубаев в ходе обсуждения законопроекта «О гарантированном трансферте из Нацфонда РК на 2020 – 2022 годы», одобренном мажилисом на пленарном заседании сената в четверг.

По его словам, в 2020 году Нацфонд сработал как подушка безопасности: были реализованы «Дорожная карта занятости», борьба с COVID-19, индексация социальных выплат, выплачены компенсации регионам, снижена налоговая нагрузка на малый и средний бизнес.

«Тем не менее, политика сбережений Национального фонда будет сохранена, гарантированный трансферт из года в год будет снижаться», — заверил Жамаубаев.