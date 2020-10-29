Ввести сплошное видеонаблюдение в местах лишения свободы призвал казахстанский сенатор

Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ввести сплошное видеонаблюдение в местах лишения свободы призвал депутат сената парламента Казахстана Владимир Волков.

«Необходимость введения сплошного видеонаблюдения в этих учреждениях, прежде всего, направлена на обеспечение безопасности осужденных, а также предупреждение и профилактику совершаемых нарушений и преступлений, в том числе со стороны должностных лиц», — сказал Волков на заседании сената в четверг.

Он отметил, что на сегодняшний день обеспеченность исправительных учреждений видеокамерами составляет только 30%.