Ввести сплошное видеонаблюдение в местах лишения свободы призвал казахстанский сенатор

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Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ввести сплошное видеонаблюдение в местах лишения свободы призвал депутат сената парламента Казахстана Владимир Волков.

«Необходимость введения сплошного видеонаблюдения в этих учреждениях, прежде всего, направлена на обеспечение безопасности осужденных, а также предупреждение и профилактику совершаемых нарушений и преступлений, в том числе со стороны должностных лиц», — сказал Волков на заседании сената в четверг.

Он отметил, что на сегодняшний день обеспеченность исправительных учреждений видеокамерами составляет только 30%.

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