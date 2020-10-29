Это ненормально, когда филиалы «Нур Отана» возглавляют акимы, пусть служат всем – депутат

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Актобе. 29 октября. КазТАГ – Акимы должны служить всему народу, а не только «Нур Отану», считает депутат мажилиса от фракции «Ақ жол» Азат Перуашев.

«Это ненормально, когда филиалы партии Нур-Отан везде возглавляют акимы. Глава региона должен служить всем гражданам, а не узким интересам чиновников», — сказал Перуашев в четверг.

Как отметил депутат, «говорят, что в партии Нур-Отан 1 млн членов».

«Но ведь население страны – 19 млн. И если акимы будут поддерживать только своих, то на кого надеяться остальным 18 млн? Нужно уйти от такой практики, может быть даже запретить акимам возглавлять филиалы партии власти. Пусть служат всему народу, а не самой власти», — добавил Перуашев.

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