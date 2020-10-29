Кнут или пряник: Как выучить казахский язык 29.10.2020 12:00 Евгения САЗОНОВА Общество 348 0 Владислав Тен о причинах незнания государственного языка и мотивациях для его изучения Похожие материалы: Флаг, язык и память. Чем еще можно разжечь Facebook 66 избирательных участков готовы в 51 стране к выборам в мажилис – ЦИК РИА Рейтинг признало HalykBank лидером по активам банковского сектора Казахстана Келимбетов поддержал создание единой государственной демографической политики Казахстана Кому нужны наши органы и голоса?