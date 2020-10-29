Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Гололед ожидается в Нур-Султане и ряде областей, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

«29 октября в Нур-Султане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях в связи с выпадением осадков и заморозками образуется гололед. Вследствие чего увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий, а также получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

МЧС рекомендовало водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость и соблюдать осторожность.

«Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе дороги, не следует торопиться или бежать. Гражданам в гололед рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой. Будьте осторожны!» — добавили в МЧС.