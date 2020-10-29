Никаких проблем с дорогами в Казахстане не будет — МИИР

Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Никаких проблем с дорогами в Казахстане не будет, заявил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Каирбек Ускенбаев.

«Из 24 тыс. км дорог республиканского значения 13 тыс. дорог уже прошли реконструкцию. На 2020-2025 годы мы планируем 11 тыс. км дорог реконструировать: из них, 4 тыс. км дорог начали реконструировать в этом году. Срок завершения данных проектов – 2021-2022 годы. Из Т26,3 млрд (запланированных на строительство и реконструкцию дорог – КазТАГ) — Т18,5 млрд перенаправлены на продолжающиеся проекты внутри данной программы («Нурлы жол» — КазТАГ) и Т7,8 млрд возвращены в бюджет — они будут восстановлены в 2021-2022 годах. Конечный индикатор реализации данных проектов — 2021- 2022 годы, в полном объеме все деньги будут освоены и весь объем работ будет выполнен, поэтому никаких проблем здесь не будет», — сказал Ускенбаев, отвечая на вопрос депутат сената РК Ляззат Рысбековой на пленарном заседании сената в четверг.

По его словам, по займам АО «НК «Казавтожол» у МИИР РК – пятилетний льготный период, поэтому МИИР несет обязательства только по фактически сделанным работам и освоенным средствам и здесь каких-то дополнительных обязательств государства не несет.