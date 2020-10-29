Защита детей – прибыльный бизнес? 29.10.2020 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 297 0 Правозащитник Николай Эрней о ювенальной юстиции в Германии и конвенции ООН о правах ребёнка в теории и на практике Похожие материалы: Сигналом тревоги считает Токаев экологическую ситуацию в Казахстане Защитить бизнес РК от необоснованных действий правоохранительных органов просит депутат Ряд нацкомпаний не считает нужным исполнять послание Токаева – аппарат бизнес-омбудсмена Названы планируемые с 2021 года в РК предельные суммы снятия наличных с бизнес-счетов Внедрить с 2022 года в Казахстане Индекс благополучия детей поручил Токаев