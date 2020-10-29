Почти на семь лет осудили обманувшего граждан на Т120 млн в Алматы

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Алматы. 29 октября. КазТАГ – Почти на семь лет осудили обманувшего граждан на Т120 млн в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.

«Гражданин С. разработал план, направленный на совершение мошенничества в особо крупном размере. Он предполагал схему хищения, для которой необходимо было зарегистрировать компанию на территории города Алматы, найти менеджеров с установкой заработной платы, способных вести переговоры с потенциальными жертвами, арендовать офисное помещение и разместить объявление о продаже спецхтеники (из Китая – КазТАГ) на «гибких» условиях», — сообщил в четверг ИО начальника следственного управления департамента полиции (ДП) Алматы Ергали Ибраимов.

Отмечается, что фирму аферист зарегистрировал на малограмотного человека, заплатив ему разовое вознаграждение.

«Таким образом, действуя по указанной схеме, злоумышленнику удалось обмануть двух граждан, пожелавших приобрести габаритную спецтехнику. В первом случае покупатель заплатил за поставку Т80 млн, в другом – Т40 млн. Однако обещанный товар в их распоряжение так и не поступил», — уточнил Ибраимов.

Злоумышленник был задержан сразу же после обращения потерпевших в полицию. Досудебное расследование проводилось по части 4 статьи 190 (мошенничество) УК РК.

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«Подозреваемый был арестован. Вина его доказана. За совершение вышеуказанных противоправных действий, относящихся к тяжкой категории, гражданин С. был осужден к шести годам восьми месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

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