«Один из шагов к созданию единой армии тюркских государств (Туранская армия)». «В Казахстане можно претендовать на пост президента в 40 лет». «В целом градус протестности в стране растет. Но эта протестность – социальная». «Деградация образования в Казахстане»

Сетевой Казахстан 29 октября 2020г.

INOSMI . RU . «Türkiye (Турция): путь — Туранская армия» — На фоне успеха Азербайджана в борьбе с Арменией в Карабахе за счет усиления азербайджанской армии благодаря оказанной Турцией поддержке, такой как военная подготовка, совместные учения, поддержка ударных БПЛА, на повестке дня вновь возникла идея «Туранской армии», о которой говорится уже давно. Соглашение о военной подготовке и сотрудничестве между Турцией и Казахстаном, обсуждавшееся в ходе важнейшего визита министра национальной обороны Турции Хулуси АКАРА в Казахстан, состоявшегося в эти дни, расценивается как один из шагов к созданию единой армии тюркских государств. Эксперты в беседе с нашей газетой ответили на вопрос, возможно ли создание Туранской армии, и обратили внимание на тот факт, что эта армия, которая, как ожидается, будет создана под руководством Турции, может задавать тон во всех региональных и глобальных вопросах.

SRIK . KZ . ««Народы-дрова» как топливо для мирового пожара» — «Кругами по воде» расходятся публикации о недавнем интервью известного казахстанского телеведущего Нартая АРАЛБАЙУЛЫ, взятом им у заместителя председателя российской Госдумы, лидера ЛДПР Владимира ЖИРИНОВСКОГО. В ходе этого интервью Владимир Вольфович, помимо других вопросов, решил обсудить факт своего рождения в тогда еще Алма-Ате и выразил надежду на то, что его именем назовут улицу, на которой он жил. Высказать свое мнение об этом и других заявлениях одиозного политика мы попросили кандидата политических наук, главного редактора сайта «ЦентрАзия» Виталия ХЛЮПИНА.

IA — CENTR . RU . «Аманжолова: от понимания истории ВОВ молодежью зависит наше будущее» — «Сегодняшние мировые тенденции таковы, что важно вновь и вновь повторять простые факты из нашей истории, чтобы избежать ее фальсификаций» – считает доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Дина АМАНЖОЛОВА. На тему «Великая победа и единство народов во имя будущего» Аманжолова Дина выступила в рамках пресс-конференции «Роль народов СССР в победе над фашизмом во Второй мировой войне и проблемы сохранения исторической памяти о ВОВ на постсоветском пространстве».

365 INFO . KZ . «В Казахстане можно претендовать на пост президента в 40 лет» — Доля женщин-депутатов парламента в Казахстане составляет 22%. А молодежь в возрасте до 29 лет и вовсе не представлена в этом законодательном органе. Но теперь по закону в 30 лет можно идти в сенат, а в 40 претендовать и на пост президента. Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Нурсултана Назарбаева Айман ЖУСУПОВА говорит, что женщины и молодежь – это чуть больше половины населения Казахстана. Если говорить о возможности политического участия, в Казахстане в 20 лет гражданин может стать депутатом маслихата районного или областного уровня. В 25 лет, при наличии высшего образования и определенного опыта работы, он может претендовать на пост судьи или депутата мажилиса.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстанские парламентские выборы: молчание ягнят» — Прошла неделя после подписания президентом ТОКАЕВЫМ указа о назначении очередных(!) парламентских выборов. Но общественно-политические деятели, лидеры мнений и, простите за выражение, блогеры (иногда первые, вторые и третьи в одном лице) держат паузу. Может, они что-то знают? Но может быть, теряются в том, какую позицию надо занять. Полный штиль также наблюдается после решения Центризбиркома о проведении выборов в маслихаты – этого не заметили даже большинство СМИ. Почему «поймали тишину» не только политики-статисты, но общественно-политические деятели, которые ранее взрывались по более мелкому поводу?

EHONEWS . KZ . «Максим Казначеев: в Казахстане нет реальной конкуренции даже между «системными» провластными партиями» — Предстоящая предвыборная кампания в Мажилис и маслихаты уже вызывает дискуссии среди различных экспертов. Известный казахстанский политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ ответил на вопросы «Эха Казахстана», прокомментировав действия существующих политических партий и проанализировав возможный ход политических процессов — В целом градус протестности в стране растет. Но эта протестность – социальная, и пока не связана с выдвижением политических требований и смены власти. Акорда пока имеет запас прочности, позволяющий купировать такую протестность.

PLATON . ASIA . Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Деградация образования в Казахстане» — Сегодня в дистанционном режиме учатся 2,6 млн детей, а 800 тысяч — в традиционном формате. В целом сейчас учатся 3,4 миллиона школьников, 466 тысяч студентов колледжей и более 600 тысяч студентов вузов, или больше 4 миллиона 300 тысяч человек, что составляет 23,3% от всего населения Казахстана. И этим все сказано. То есть сегодняшние проблемы обучения наших детей однозначно скажутся затем на будущем всей страны. Тем более что наша страна сейчас находится на начальной стадии демографического старения.

FORBES . KZ . «Почему Казахстан накрыла коронавирусная инфодемия?» — Госорганы РК явно не справились с налаживанием коммуникаций в кризисный период, констатировали эксперты на XV международном онлайн-PR-форуме. «Глобальная эпоха COVID-19: изменения траекторий коммуникаций. Новые вызовы для профессии и отрасли» — такова была тема форума, прошедшего, как водится в последние месяцы, в дистанционном режиме 28 октября. Одна из сессий называлась «Коммуникации государства в период пандемии и кризиса. Алгоритмы и уроки, необходимые для улучшению системности и открытости государственных коммуникаций», и именно во время нее эксперты пытались сделать «работу над ошибками».

CAMONITOR . KZ . «Кластеризация аула: какое будущее ждет казахстанские села?» — С момента начала реализации проекта «Ауыл — Ел бесігі», инициированного первым президентом РК Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, минуло чуть больше полутора лет. Тем не менее, даже за столь короткий срок эта инициатива Елбасы стала не просто жизненно необходимым инструментом для решения текущих проблем сельчан, но и переросла в нечто большее, став драйвером экономического развития сельских территорий. И вполне логично, что на прошедших в минувшую пятницу в сенате парламентских слушаниях по вопросам развития села прозвучало предложение придать проект «Ауыл — Ел бесігі» статус национального.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Мясо без мясных боссов» — Нацпрограмма развития мясного животноводства: Выполнить нельзя отказаться? Как и в известном крылатом выражении, судьба упомянутой в подзаголовке национальной программы зависит от отсутствующей запятой, меняющей смысл на противоположный.

CENTRALASIA . NEWS . «Неизменность внутренней политики Казахстана отметила Гульмира Илеуова» — Во второй декаде октября некоторые так называемые «либеральные и независимые» СМИ сообщали о том, что казахстанские правозащитники намерены провести митинг в Алматы. «Оппозиционеры» хотят заставить власть прекратить преследования по политическим мотивам и провести коренные реформы в политике. Развитие внутриполитической ситуации в Казахстане, а также существование социальных лифтов прокомментировала редакции CentralAsia.news руководитель Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира ИЛЕУОВА.

DIALOG . KZ . «Блаженны верующие, или …оппозиция наносит очередной «решительный» удар?» — Как уже, наверное, известно завсегдатаям самой политизированной в Казахстане социальной сети Facebook, встряхнуть определенное информационное затишье в республике решили общественники Бахытжан ТОРЕГОЖИНА и Галым АГЕЛЕУОВ. Они согласовали с алматинским акиматом митинг, который пройдет 31 октября на площади у памятника Шокану Уалиханову… Словом, оппозиционная публика в своем репертуаре – очередной сбор клуба городских блаженных, которых еще и сагитировать надо, выдают за «решающий» удар по «диктаторскому режиму».

CARAVAN . KZ . «Пока Казахстан присваивает участку на Луне имя Абая, другие страны вступают в перспективную и масштабную космическую программу» — Подробнее об этом в интервью рассказал главный редактор журнала «Космические исследования и технологии» Нурлан АСЕЛКАН — Дело в том, что Россия недавно получила приглашение участвовать в новой крупнейшей международной программе освоения Луны под названием «Артемида». Приглашение поступило от американской стороны, а точнее – лично от главы NASA Джеймса Брайденстайна… И если смотреть широко и с перспективой на эту возможность, то никаких ограничений и барьеров для участия Казахстана в этой программе, которая будет работать не одно десятилетие, я не вижу. У нас есть космодром Байконур, которые арендуется РФ, и, я надеюсь, привлечет и других участников… Поскольку РК уже является космической страной, то к теме участия в столь перспективной программе нельзя относиться легкомысленно.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Зачем власти разрушают традиционную электроэнергетику Казахстана» — Традиционная электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения Казахстана, однако она нерентабельна, имеет катастрофический износ оборудования и сетей, и остро нуждается в масштабных инвестициях. Главной причиной этому является госполитика в этой отрасли, начиная с 2008 года.

KURSIV . KZ . «Air Astana и SCAT хотят получить аэропорт Шымкента» — На 3 ноября назначен второй тендер по передаче в доверительное управление 100% акций АО «Аэропорт Шымкент» с последующим правом выкупа. Первый тендер, назначенный на 8 октября, не состоялся, поскольку была подана всего одна заявка. К шымкентскому аэропорту проявляют интерес две крупнейшие авиакомпании Казахстана – Air Astana и SCAT, но обе участие во втором тендере принимать не будут. Почему – в материале «Курсива».

KZAIF . KZ . «Брат ты мне или Борат?» — Многие казахстанцы относятся к недавно вышедшему фильму «Борат-2» как к низкопробной комедии, которая их не касается. Ее целевая аудитория – прежде всего в США. Среднестатистический американец, не отягощенный хорошим образованием, нередко воспринимает эпатажные фильмы британского комика КОЭНА как документальные. Казахстан же при этом несет большие репутационные потери. Ведь в фильме даже во время промоакций активно и неуместно используются государственные символы нашей страны. Среди тех, кто не намерен с этим мириться, – Гаухар НУРТАС, актриса и кинопродюсер, почетный консул Казахстана в Лос-Анджелесе, которая уже 17 лет работает в Голливуде.

TENGRINEWS . KZ . ««Что за дед?» — молодежь не узнает Ленина, а старики раскупают Сталина. Репортаж с блошиного рынка» — Этих людей нетрудно найти среди вечно куда-то спешащей, снующей толпы покупателей и продавцов. Их можно заметить по цветам, атрибутике, настроению, если хотите. На рынке «Жетысу» таких, как они, не так уж и много, как хотелось бы. Но зато каждого из них знают по имени и в лицо, а некоторых даже называют местными легендами. Речь идет о продавцах раритетных вещей — тех самых, которые напоминают нам о главном — нашей истории, а память, как известно, штука бесценная. Корреспонденты Tengrinews.kz познакомились с теми, кто, несмотря на пандемию, каждые выходные приходит сюда, нет, не за деньгами, а за атмосферой того времени.

EXPRESS — K . KZ . «Как наживаются супермаркеты» — В наше время ни одного человека не удивишь уже словом «супермаркет». Покупают в них продукты питания, бытовую химию и многие другие товары практически все – кто-то постоянно, кто-то изредка. Но, к сожалению, частенько и те, и другие не знают своих прав, чем и пользуются многочисленные сотрудники этих самых супермаркетов.

AZATTYQ . ORG . ««Оралманов» назвали «кандасами», но легче жить им не стало» — Полгода назад Казахстан принял закон, позволяющий переехавшим на историческую родину этническим казахам получить гражданство по упрощенной процедуре. Но репатрианты сетуют, что процесс по-прежнему забюрократизирован. Миграционная служба только собирается открывать услугу «одного окна» для кандасов.

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