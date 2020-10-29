Санкции США не повлияют на использование китайских камер наблюдения в Казахстане – МЦРИАП

Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Санкции США не повлияют на использование в Казахстане камер наблюдения производства китайских компаний Hikvision и Dahua, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Все оборудование, которое завозится на территорию Республики Казахстан, проходит определенные проверочные мероприятия. Если будут какие-то подозрения, то, конечно же, определенные санкции будут накладываться. На данный момент такого не зафиксировано. Не только камеры Hikvision или Dahua могут использоваться для реализации крупномасштабных проектов, есть много камер, которые тоже соответствует. Алгоритмы, которые в них могут встраиваться, они не китайские это казахстанские алгоритмы по считыванию номера, по определению номера по интеграции с базой данных генпрокуратуры и так далее. Это вся информационная система создается в Казахстане и никаких китайских программистов к этой работе не привлекается» — заверил Мусин на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что сама камера лишь фиксирует изображение, а потому не представляет опасности в плане сохранности данных.