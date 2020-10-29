Полиция должна доказывать, что она охраняет правопорядок не на словах, а на деле – Токаев

Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Полиция должна доказывать, что она охраняет правопорядок не на словах, а на деле, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Сохранение стабильности государства и единства общества является главной задачей. В такие моменты многое зависит от профессионального уровня сотрудников полиции, духа патриотизма и самоотверженности. Я думаю, что это понимают все сотрудники органов внутренних дел», — сказал Токаев в четверг на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел Казахстана.

Он призвал извлечь уроки из трагических событий, произошедших в 2020 году в Кордайском районе Жамбылской области и городе Сатпаеве Карагандинской области.

«Если в мирные дни мы не можем сохранить благополучие, единство нашего народа, то это вызов нашему государству. Межэтническое согласие, стабильность в обществе – наши главные ценности. Люди должны быть спокойны за свою безопасность. Полиция должна доказывать то, что она охраняет правопорядок не на словах, а на деле», — убежден Токаев.

Президент заявил о важности внедрения сервисной модели взаимоотношений органов внутренних дел с гражданами, в которой ключевым элементом должна стать «полиция шаговой доступности».

«Участковый инспектор – это ключевая фигура профилактики преступности на конкретной территории, призванная решать проблемы местного населения, прямо или косвенно пресекать преступность, повышать качество жизни наших граждан. Нужно вести с людьми открытый диалог – знать, чего они ждут от местной полиции, и всегда оказываться рядом, когда нужна помощь. По-другому добиться доверия казахстанцев у нас не получится», — подчеркнул глава государства.

Токаев поставил вопрос о продолжении структурных преобразований, без чего невозможен успех в реализации реформ. По его мнению, полиция должна без всякого сожаления расстаться с непрофильными функциями.

«Сейчас не то время, когда полиция может отвлекаться от исполнения своих непосредственных обязанностей. Первый шаг уже сделан – из состава МВД выделено министерство по чрезвычайным ситуациям. Дальнейшая оптимизация структуры органов внутренних дел будет осуществляться в рамках Комиссии по реформированию правоохранительной и судебной систем. Но это ни в коем случае не значит ослабление функционала полиции. МВД и его подразделения были и остаются главной опорной силой государства в обеспечении правопорядка», — сказал президент.

Особое внимание он уделил кадровой политике. Глава государства отметил, что в рамках дорожной карты по модернизации полицейской службы вновь организованы ведомственные учебные заведения, усовершенствована работа по отбору сотрудников.

«В полиции не должно быть места грубости и непрофессионализму. Здесь должны служить преданные своему делу люди с высоким уровнем подготовки. Государство и общество ожидают позитивных изменений. Стражи правопорядка должны быть примером для граждан», — сказал Токаев.

Президент также заявил о необходимости цифровизации деятельности полиции, усиления борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, улучшения состояния отечественной пенитенциарной системы.

«На фоне непростой социально-экономической ситуации в стране ни в коем случае нельзя допустить усиления криминалитета и распространения тюремной субкультуры. Очевидно, что ситуация здесь отнюдь не благополучная. Остаются вопросы по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы. Министерство должно продемонстрировать реальные результаты в решении проблем уголовно-исполнительной системы», — полагает глава государства.

Токаев заявил о необходимости полного выполнения всех перечисленных задач и выразил уверенность, что МВД с честью выполнит эту работу.