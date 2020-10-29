Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на 30 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью и утром 30 октября в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«30 октября в Атырауской области ожидается ветер юго-восточный местами 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«30 октября в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем местами ожидается пыльная буря. В Актау 29 октября ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 85-90%.

«Днем 30 октября в Туркестанской области местами ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 90-95%.

«30-31 октября в Карагандинской области местами ожидается туман», — пишет пресс-служба.

Вероятность шторма — 70-75%.

«30 октября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду», — резюмируется в сообщении.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.