Порядок допуска прибывающих в страну авиарейсами изменил главсанврач Казахстана

Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов изменил порядок допуска прибывающих в страну авиарейсами, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года №59 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией (КВИ) в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан» внести следующие изменения: 1) подпункт1) пункта 7 (Руководителям авиакомпаний обеспечить – КазТАГ) изложить в следующей редакции: «1) при отсутствии справки не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не являющихся гражданами РК и не имеющих вид на жительство на территории Республики Казахстан», — говорится в постановлении главсанврача в четверг.

Прежняя редакция замененного подпункта гласит «не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не являющихся гражданами РК при отсутствии справки».

«2) в подпункте 1 пункта 1 (акимам, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, центральным государственным органам, департаменту санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте обеспечить – КазТАГ) слова «о прохождении» заменить на «с отрицательным результатом», — сказано в документе.

Таким образом, в новой редакции указанный подпункт гласит: «проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в РК в следующем порядке: все прибывшие лица, при пересечении государственной границы РК обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток на момент пересечения государственной границы РК, за исключением детей в возрасте до пяти лет при наличии справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в РК по приглашению министерства иностранных дел РК; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; экипажей авиакомпаний».

«3) приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Прибывшие граждане РК, лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар до семи суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 3 к настоящему постановлению. Прибывшие лица с положительным результатом на COVID-19 госпитализируются в инфекционный стационар», — указано в новом постановлении главсанврача.