Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о предстоящей амнистии части осужденных в 2021 году, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент объявил, что в следующем году по случаю 30-летия Независимости Казахстана в соответствии с законом будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства в целом», — говорится в сообщении в четверг по итогам участия Токаева в расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел Казахстана.

Ранее приводилось мнение Токаева о том, что люди должны быть спокойны за свою безопасность. Полиция, по мнению президента, «должна доказывать то, что она охраняет правопорядок не на словах, а на деле».