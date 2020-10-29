Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил построить новое здание полиции в Нур-Султане и поднять полицейским зарплаты, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству заняться вопросом строительства нового здания столичного департамента полиции», — говорится в сообщении в четверг по итогам участия Токаева в расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел Казахстана.

Также глава государства обозначил в качестве одной из основных задач всестороннюю поддержку штатного состава.

«Президент напомнил, что ежегодно на жилищную компенсацию стражам порядка выделяется свыше Т15 млрд. С 1 января следующего года на данные цели дополнительно будет направлено еще Т10 млрд, таким образом, этой мерой поддержки будут охвачены сотрудники дежурных частей, караульных служб, специализированных охранных организаций, ведомственных учебных заведений и системы уголовного исполнения, в общей сложности более 8 тыс. человек. Президент констатировал низкий уровень заработных плат в системе МВД, сохраняющийся на протяжении многих лет. В этой связи он сообщил о своем поручении правительству в течение трех лет повысить заработные платы стражей порядка на 30%», — добавили в Акорде.

Президент также особо отметил значимость работы полицейских в ходе пандемии COVID-2019, которая стала серьезным экзаменом для всей системы государственного управления.

«В нынешних условиях на «передовой» вместе с нашими медицинскими работниками находитесь именно вы, сотрудники полиции. Ведь сегодня от вашей работы зависит не только безопасность наших граждан, но и их здоровье и благополучие. Поэтому в это непростое время государство будет поддерживать всех, кто противостоит пандемии. По моему поручению в период первой волны пандемии на премирование сотрудников органов внутренних дел, задействованных в карантинных мероприятиях, было выделено Т6,6 млрд. Еще Т11,5 млрд предусмотрено до конца года», — сказал Токаев.