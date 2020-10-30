57 казахстанцам присудили стипендии «Болашак» на обучение за рубежом

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Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – 57 казахстанцам присудили стипендии «Болашак» на обучение за рубежом, сообщает пресс-служба Акорды.

«Сегодня под председательством государственного секретаря Республики Казахстан Кырымбека Кушербаева состоялось очередное заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Решением комиссии стипендия присуждена 57 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира», — говорится в сообщении в пятницу.

По итогам заседания госсекретарь дал ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии «Болашак».

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