Международный поток пассажиров снизился практически на 75% – аэропорт Алматы

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международный поток пассажиров снизился практически на 75%, сообщил управляющий директор по развитию международного аэропорта Алматы Абдул Кусаев.

«По результатам девяти месяцев в международном аэропорту Алматы международный поток пассажиров снизился практически на 75% по сравнению с показателями прошлого года», — сказал Кусаев на обсуждении темы эффективности деятельности аэропортов на площадке TALAP Talks в пятницу.

По его словам, внутренние авиалинии дали аэропорту «практически 75% от показателя прошлого года».

«В период пандемии лучше сохранился спрос на грузовые перевозки. Тем не менее, они сократились на треть и составили по итогам девяти месяцев 60% (по сравнению с показателями девяти месяцев 2019 года)», — сказал Кусаев.