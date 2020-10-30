Покупать авиатопливо на бирже предложили антимонополисты аэропортам Казахстана

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Покупать авиатопливо на бирже предложил аэропортам Казахстана председатель агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Серик Жумангарин.

«По поводу того, что нет возможности нормально конкурировать аэропортам, поскольку они должны проводить госзакупки. Мы сейчас развиваем цивилизованные условия биржевой торговли. Биржевая торговля – это одна из возможностей покупать для аэропортов и авиакомпаний, не только через госзакупки или квазигосзакупки», — сказал Жумангарин на обсуждении темы эффективности деятельности аэропортов на площадке TALAP Talks в пятницу.

По его словам, в ноябре АЗРК будет проводить деловую игру с биржевиками.

«Если аэропорты хотят в ней участвовать, мы можем провести элемент биржевой игры с виртуальным клирингом, зачислением денег, в том числе по авиатопливу. Будет интересно посмотреть, на сколько у нас цена изменится, изменится ли она вообще. Аэропорты тогда попадут в конкурентное поле. Действительно, когда кто-то может покупать так, а кто-то – через какие-то правила, то это большой барьер», — сказал Жумангарин.