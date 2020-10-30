Антикоррупционщиков не смущает репутация партии Нур Отан 30.10.2020 17:15 Лилия ИГЛИКОВА Общество 150 0 Кандидат Праймериз Расул Медетов о коррупции и добропорядочности Похожие материалы: Госказна потеряла из-за пандемии за январь-сентябрь около Т1,1 трлн — КГД МФ РК Контрабанду крупной партии осетровых пресекли на казахстанско-российской границе Президент vs Nur Otan Названы условия изменения частоты авиарейсов в Казахстане Пункт пропуска Бахты-Покиту открывают для грузоперевозчиков на границе Казахстана и Китая