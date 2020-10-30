Более Т289 млрд затратили казахстанцы на операции с валютой в сентябре — Нацбанк

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В сентябре 2020 года казахстанцы нарастили расходы на покупку-продажу наличной валюты в обменных пунктах на 31%, до суммы, эквивалентной Т289 млрд, заявляет Национальный банк Казахстана.

Операции по покупке-продаже наличной иностранной валюты обменными пунктами за сентябрь 2020 года составили около Т289 млрд. По сравнению с предыдущим месяцем расходы казахстанцев на покупку наличной валюту выросли на 31%, — следует из отчета, размещенного Нацбанком.

Согласно информации, основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – Т184 млрд, в сентябре казахстанцы купили их на 27% больше. Евро ЕС казахстанцы купили в два раза больше, на Т32,5 млрд, российских рублей – на 20% больше – на Т72 млрд, британских фунтов стерлингов – на 5% больше, на Т698 млн. Юаней в августе казахстанцы, в целом, купили на Т18 млн.