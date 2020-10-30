Фигурирующий в деле «БТА-Банка» экс-директор экстрадирован из Грузии в Алматы

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Фигурирующий в деле АО «БТА Банк» экс-управляющий директор компании Асылмурат Рамазанов экстрадирован из Грузии в Алматы, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«29 октября 2020 года сотрудниками генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции при содействии комитета национальной безопасности из Грузии экстрадирован бывший член правления — управляющий директор АО «БТА Банк» Асылмурат Рамазанов», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, Рамазанов разыскивался за хищение активов «БТА Банка» на сумму более Т249 млрд, совершенное совместно с членами организованного преступного сообщества Мухтара Аблязова.

«С целью уклонения от уголовной ответственности Рамазанов скрывался на территории Грузии, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики. Однако, благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с грузинскими коллегами он задержан МВД Грузии», — рассказали в генпрокуратуре.

В настоящее время Рамазанов водворен в следственный изолятор г.Алматы.

Напомним, дело против Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии интерпола.

В июле 2013 года олигарх был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.

Аблязов заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в заказном убийстве, хищениях и ряде других преступлений.

Кроме того, уголовному преследованию в Казахстане регулярно подвергаются сторонники партии «Демократический выбор Казахстана» («ДВК»). Партия «ДВК», созданная и руководимая Аблязовым, в марте 2018 года решением суда в Нур-Султане была признана экстремистской и запрещена на всей территории Казахстана.