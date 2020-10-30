Дополнительно Т213,6 млн потребовалось на подушевое финансирование городских школ РК

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Дополнительно Т213,6 млн потребовалось на подушевое финансирование городских школ Казахстана, сообщил вице-премьер Ералы Тугжанов.

«Переход сельских общеобразовательных полнокомплектных школ на подушевое финансирование требует выделения значительных средств из республиканского бюджета, так как при переходе будет осуществлено выравнивание объема финансирования всех школ. Так, внедрение подушевого финансирования лишь в городских полнокомплектных школах потребовало дополнительное финансирование из республиканского бюджета в сумме Т213,6 млрд», — сообщил Тугжанов, отвечая на запрос депутатов мажилиса относительно процесса внедрения подушевого нормативного финансирования в общеобразовательных школах.

По данным вице-премьера, из указанных Т213,6 млрд Т70,3 млрд требуется на 2021 год, Т73,1 млрд – на 2022 год и Т70,2 млрд – на 2023 год.

«Таким образом, в целях эффективного использования средств республиканского бюджета и недопущения расточительства, вопрос перехода сельских общеобразовательных полнокомплектных школ на подушевое финансирование будет рассмотрен после передачи компетенции в области образования с районного уровня на областной уровень», — заверил зампремьер-министра.

Как ответил заместитель главы правительства, согласно методике подушевого финансирования с 1 сентября 2020 года внедрено полномасштабное подушевое финансирование в 1595 городских полнокомплектных школах республики, из которых с сентября 2020 года подушевое финансирование дополнительно внедрено в 1 149 школах. Это, по словам вице-премьера, включает расходы на оплату труда, коммунальные услуги, капитальные расходы, услуги связи, а также расходы на формирование стимулирующего фонда для учителей.

«С 2013 по 2017 годы апробация подушевого финансирования проводилась в 30 сельских школах пяти регионов (в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях). По итогам пилотного проекта, в сельских школах, где было внедрено подушевое нормативное финансирование, из-за низкой наполняемости классов не окупались расходы по их функционированию, в том числе по заработной плате работников. Например, в сельской школе с проектной мощностью на 120 мест, наполняемость составляет порядка 80 человек. Если при сметном содержании сумма финансирования в год составляла Т64 млн, то при подушевом нормативном финансировании объем финансирования составил бы Т36,2 млн (меньше на 56,5%). При этом, расходы на функционирование школы остались прежними», — отметил Тугжанов.

В настоящее время, по его словам, министерством образования и науки методики с соответствующими коррективами (доплата за работу в сельской местности) подготовлен для сельских общеобразовательных полнокомплектных школ.