Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Ваучерное финансирования могут внедрить в сфере образования Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Относительно разработки отдельной системы подушевого финансирования сообщаем, что в настоящее время министерством (образования и науки – КазТАГ) прорабатывается вопрос внедрения ваучерного финансирования в сфере образования, что позволит в полной мере реализовать принцип «деньги следуют за учеником», — сообщил вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос депутатов мажилиса относительно процесса внедрения подушевого нормативного финансирования в общеобразовательных школах.

Наряду с этим, по словам зампремьер-министра, рассматривается вопрос внедрения облачной бухгалтерии в организациях среднего образования, перешедших на подушевое финансирование.

«Реализация облачной бухгалтерии позволит вести мониторинг и контроль за расходованием бюджетных средств школами с последующим аккумулированием сведений в Национальной образовательной базе данных. На сегодняшний день Национальная образовательная база данных интегрирована с такими информационными системами как государственная база данных «Физическое лицо» и «Юридическое лицо» министерства юстиции, системами министерства труда и социальной защиты населения, министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и так далее», — добавил вице-премьер.

Ранее приводился ответ Тугжанова о том, что на подушевое финансирование городских школ Казахстана дополнительно потребовалось Т213,6 млн.