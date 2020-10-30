Регулирование может быть хуже коронавируса 30.10.2020 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 226 0 Асем Нургалиева, исполнительный директор Первого кредитного бюро, об изменениях в кредитной системе Казахстана вследствие COVID-19 и государственного регулирования Похожие материалы: Все семьи погибших от коронавируса медиков получили компенсацию в размере Т10 млн — Цой «Назарбаевские «послания»: обещания и реальность». «Украина, Беларусь и Кыргызстан — некоторые аналитики утверждают, что подобное может случиться в России и в Казахстане». «Сколько в Казахстане умерших от коронавируса – 2 тысячи или свыше 20 тысяч?» «О чем говорил Токаев на четвертом заседании Нацсовета общественного доверия». «Пять причин, почему в Казахстане не повторятся кыргызские события». «Радикальная оппозиция умерла в Казахстане». «Быть или не быть этому правительству?» Китай присоединился к мировому альянсу вакцин против коронавируса Ввести законодательное регулирование риэлторской деятельности в РК предлагают в сенате