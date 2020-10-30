Ускорить изъятие неиспользуемых земель и повысить на них налоги вдвое обещают власти РК

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Ускорить изъятие неиспользуемых земель и повысить на них налоги вдвое обещают власти Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Министерством сельского хозяйства разработаны поправки в законодательство, предусматривающие, в частности, сокращение этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельскохозяйственных земель (с двух лет до одного года), автоматизацию процесса бесконтактного контроля с использованием данных дистанционного зондирования земли с применением цифровых технологий», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

По его словам, весь процесс выявления неиспользуемых земель осуществляется государственным инспектором территориальных инспекций на веб-портале.

«Наряду с этим, рассматривается вопрос увеличения ставки налога на неиспользуемые сельскохозяйственные земли с 10-кратного до 20-кратного размера. Вышеуказанные работы позволят существенно усовершенствовать методы государственного контроля в части выявления и изъятия земельного участка у недобросовестных землепользователей, которые в последующем создадут возможность получения земельных участков лицами, желающими заниматься сельским хозяйством», — заверил Мамин.

Напомним, 30 сентября группа мажилисменов заявила о том, что «принципиально важно признать ошибочность ориентира сельского хозяйства только на крупные земледельческие агроформирования».

«Они не оправдали льготы и баснословные финансовые вливания государства, не решили задачу производства сельхозпродукции в объеме и качестве, необходимом для населения и экспорта, стали препятствием на пути развития малого и среднего бизнеса на селе, дистанцировались от жизненных проблем сельчан и населенных пунктов, тем самым спровоцировали люмпинизацию и отток населения из сел, пополнивших социальную базу протестного движения в городах», — отметили депутаты.

По мнению парламентариев, «государство вправе предъявить серьезный спрос к этим субъектам, а также к банкам, связанным с ними залоговыми обязательствами, в виде неустоек и штрафов, за варварское отношение к земельным угодьям, деградацию их, исключение сотен тысяч гектаров пашен и пастбищ из оборота, изъять и передать земли сельчанам для развития крестьянских хозяйств, сельских кооперативов, как требует глава государства».