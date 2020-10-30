В Казахстане «кривая» статистика, мы точно не знаем поголовья скота – НПП

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане «кривая» статистика, нет точных данных о поголовье скота, заявил председатель правления национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

«У нас нет четкого анализа сельского хозяйства. У нас кривая статистика. Мы точно не знаем поголовья скота, засеянных площадей, их качества. Мы не знаем, сколько людей работают, какая миграция населения, каково состояние техники», — сказал Мырзахметов в пятницу на брифинге о деятельности НПП по противодействию последствиям пандемии.

По его словам, это все в статистике есть, но статистика – приблизительная, «кривая», там много «нарисованных вещей».

«Нам нужно от этого избавиться, поэтому ключевая вещь, чтобы принять пятилетнюю, неизменную программу (по сельскому хозяйству – КазТАГ), – четко знать диагноз. И только после этого принимать решение – какие сектора и как развивать», — сказал глава НПП.

Этой первичной аналитики основных ресурсов, по его данным, нет – земли, людей, техники, а также данным о социальной инфраструктуре – дорогах, интернете, воде, жилье.

«Надо сделать комплексную диагностику по этим четырем ресурсам и уже после этого идти. Вся политика последних времен – это перекраивание субсидий по лоббизму: из мясной – в молочную, из молочной – в зерновую. Эту практику надо прекратить. Рабочая группа создана. И потом можно будет выстраивать четкую пятилетнюю программу, интересную внутренним и внешним инвесторам», — сказал Мырзахметов.