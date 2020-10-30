Судью-взяточника из Туркестанской области осудили на пять лет в Шымкенте

Шымкент. 30 октября. КазТАГ – Председателя коллегии по гражданским делам Туркестанского областного суда Тугеля Бекимбетова осудили на пять лет в Шымкенте, сообщает антикоррупционная служба.

«27 октября приговором Каратауского районного суда Шымкента к лишению свободы сроком на пять лет осужден председатель коллегии по гражданским делам Туркестанского областного суда Бекимбетов. Этим же приговором банкротный управляющий ИП «Азия Строй» Ережепов осужден к лишению свободы сроком на два года и шесть месяцев», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Бекимбетов подозревался в получении взятки от Ережепова в сумме Т300 тыс. за вынесение положительного решения по гражданскому делу об отсрочке исполнения судебного определения об утверждении заключительного отчета и ликвидационного баланса ИП.