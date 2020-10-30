Государство ликвидирует право родителей на воспитание 30.10.2020 13:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 114 0 Адвокат Елена Игнатенко о законопроекте «О противодействии семейно-бытовому насилию» Похожие материалы: Государство поддерживает не только плохие компании Право на выбор: киргизский бунт, жизнь после праймериз и Кодекс о здоровье Право – правом, но без силы никуда! Половина казахстанских заемщиков МСБ будут иметь право на получение госсубсидий — S&P «Предстоящие выборы состоятся 10 января 2021 года». «Трансформация Nur Otan – залог победы на парламентских выборах». «Абай, и его отец Кунанбай, и дети его – все они были государственными чиновниками». «Если государство не будет работать с молодежью, ей займутся другие»