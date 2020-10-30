Генеральская линия Касым-Жомарта Токаева

Президент переходит на ручное управление силовиками?

В Казахстане внутренние органы традиционно были вещью в себе. Они жили по неписанному корпоративному уставу и весьма неохотно впускали «чужих» в свой круг. У них всегда существовала своя «система ценностей», выстроенная во многом по образу и подобию криминального мира. Они, по сути, и не знали другого способа существования. В свою очередь, весь остальной мир не ждал иного от тех, «чья служба и опасна и трудна». Между «погонными» и «цивильными» установился своеобразный общественный договор: вторые воспринимали первых, как некое необходимое зло, не всегда умея провести грань между преступниками и теми, кто вроде бы борется с преступностью «по долгу службы».

В этом закрытом монастыре, куда практически никто из «мирян» не рисковал соваться со своим уставом, время от времени случались громкие, на всю страну, скандалы. Иногда с жертвами. На какое-то время эти «ментовские войны» выплескивались на газетные полосы и телеэкраны, за ними следовали громкие увольнения, «звездопад» с погон и даже «пересадки в органах». Но скандалы затихали, и все возвращалось на круги своя. Никто в здравом уме не рисковал связываться с воинами многочисленной армии полицейских, достигавшей в «лучшие» времена 80-100 тысяч «штыков» — в разы больше личного состава Вооруженных сил страны. Причем, корпоративная солидарность, а вернее, круговая порука в этих рядах впечатляла не на шутку.

Поэтому трагикомические эпизоды – вроде поздравления неким майором из Карагандинской высшей школы МВД с новым 2019 годом ( «желаю всей нашей братве процветания до седьмого колена…») было шоком для всех. Кроме, пожалуй, причастных к «корпорации».

Но «братва» не учла одного: после сверхрезонансного убийства средь бела дня в самом центре Алматы Дениса Тена, а до этого – кровавой «охоты на ментов» на улицах южной столицы, устроенной террористом-одиночкой Русланом Кулекбаевым, общество, наконец, проснулось. По стране волной прокатились требования реформы МВД. А вскоре на смену «непотопляемому» главе ведомства Калмуханбету Касымову пришел Ерлан Тургумбаев – человек, который, по отзывам многих, прекрасно проявил себя во время международной выставки «Казахстан ЭКСПО-2017», сумев сделать из правоохранительной «банды» образец того, что, выступая вчера на коллегии МВД, президент Токаев назвал «сервисной моделью взаимоотношений с гражданами». И хотя двумя годами позже, в ходе президентской кампании Касым-Жомарта Кемелевича, полицейский «сервис» был нередко чрезмерно навязчив, в ходе ЭКСПО Ерлан Заманбекович, отвечавший, как вице-министр, за безопасность участников и гостей выставки, действительно не посрамил нас «перед державами». Его подчиненные были корректны, дружелюбны и предупредительны, в решающей степени обеспечив успех крупнейшего имиджевого мероприятия.

И вот теперь второй президент страны взялся, наконец, за решение ключевой для себя и для страны задачи – превратить вчерашнего «монстра внутренних дел» в «полицию шаговой доступности» — сервисный орган, отвечающий за покой, безопасность и здоровье граждан. Причем, как подчеркнул сам Токаев, реформой правоохранительной системы он намерен заниматься лично – в режиме ручного управления.

Задача, честно говоря, посложнее структурных реформ экономики. Там, по крайней мере, есть британский гуру — сэр Сума Чакрабарти, знающий в какую сторону идти. Здесь президенту придется двигаться в одиночку и зачастую на свой страх и риск.

Но уже то, что мягкий и осторожный Токаев решился взяться за разгребание этих авгиевых конюшен, говорит о многом. К слову, хотя президент кажется человеком, по определению далеким от понимания силовой «специфики», за годы на дипломатической службе он наверняка хорошо изучил как сильные, так и слабые стороны полиции европейских стран и знает, что надо делать, чтобы приблизить карательный орган, каковым по сути до сих пор остается наше МВД, к органу сервисному, каким он хочет его видеть. Другой вопрос, удастся ли ему это? Действовать, как Саакашвили в Грузии — разрушить все старое и создать новое буквально из ничего – вряд ли получится. Хотя бы потому. что у Михаила Николаевича вся страна меньше половины Алматинской области, да и необходимости постоянно бегать в Библиотеку у него не было. В этом смысле великому реформатору Михо было явно попроще.

Но у Касым-Жомарта Кемелевича есть одно преимущество – отсутствие ко многому обязывающего имиджа «великого реформатора». Никто даже не удивится, когда завтра у него мало что выйдет из затеи создать в стране «полицию с человеческим лицом». Зато, если это весьма рискованное предприятие увенчается успехом, то благодарность многих поколений потомков ему точно обеспечена. А других вариантов у нынешнего хозяина Акорды по большому счету нет – печальный пример Алеся Рыгоровыча Лукашенко у него, можно сказать, перед глазами.

И надо сказать, выступление президента на коллегии МВД было выдержано в лучших традициях высокой дипломатии. Сначала он воззвал к патриотизму собравшихся. Прекрасно понимая: всякий человек с большими звездами на погонах априори считает себя патриотом и государственником. «Сохранение стабильности государства и единства общества является главной задачей. В такие моменты многое зависит от профессионального уровня сотрудников полиции, духа патриотизма и самоотверженности. Я думаю, что это понимают все сотрудники органов внутренних дел», – сказал президент. И это были именно те слова. которых ждали от него собравшиеся в зале. Ведь не кто-нибудь, а глава государства ясно дал понять: ему крайне важно в период транзита власти сохранить статус-кво и именно полиция – его главная надежда и опора.

После такой прелюдии Токаев вполне мог позволить себе наступить полицейскому генералитету на больной мозоль, вспомнив о трагических событиях в Сатпаеве и в Кордайском районе: «Если в мирные дни мы не можем сохранить благополучие, единство нашего народа, то это вызов нашему государству. Межэтническое согласие, стабильность в обществе – наши главные ценности. Люди должны быть спокойны за свою безопасность. Полиция должна доказывать то, что она охраняет правопорядок не на словах, а на деле». И ведь не возразишь – тут тебе и вызов государству, и провал местной полиции, едва не потерявшей контроль над ситуацией. Словом, есть о чем задуматься…

Что ж, теперь самое время показать, кто в МВД хозяин, организовав с помощью несгибаемого борца с коррупцией Алика Шпекбаева парочку громких коррупционных дел – благо, «оборотни в погонах» в полицейском ведомстве отнюдь не перевелись. И – вуа ля: можно смело рассчитывать на политическую (а если понадобится, то и не только) поддержку крупнейшей силовой структуры!

Такими темпами второй президент очень скоро может увидеть свет в конце транзитного тоннеля…

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.