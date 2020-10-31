Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о хищениях – источник

Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов задержан по делу о хищениях, сообщает источник в Нур-Султане.

«Биртанов задержан, сейчас он находится в ИВС Астаны», — подтвердил источник корреспонденту агентства в субботу.

По предварительной версии, экс-главу минздрава подозревают в хищении средств на сумму около Т526 млн, которые были выделены на цифровизацию.

Напомним, 25 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Елжана Биртанова от должности главы минздрава и назначил министром Алексея Цой. Отставке Биртанова предшествовали многочисленные скандалы в сфере здравоохранения, связанные с пандемией коронавируса – скандалы сопровождались многочисленными жертвами среди населения от COVID-19.