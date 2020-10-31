Запрет на ввоз дизтоплива готовятся с оговоркой продлить на полгода власти Казахстана

Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Запрет на ввоз дизельного топлива готовятся с оговоркой продлить на полгода власти Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Ввести запрет сроком до 1 апреля 2021 года на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом дизельного топлива (кодов ТН ВЭД 2710 19 421 0 – 2710 19 425 0), за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива (код ТН ВЭД 2710 19 422 0, 2710 19 423 0), а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан», — говорится в проекте приказа министерства энергетики.

Напомним, с 9 октября действует запрет на ввоз в Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива (кодов ТН ВЭД 2710 12 411 0 – 2710 12 590 0, 2710 19 110 0 – 2710 19 460 0), за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива (кодов ТН ВЭД 2710 19 422 0 и 2710 19 423 0), а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан. Указанный запрет действителен до 1 ноября.