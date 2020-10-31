Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Около 500 посетителей столичного ночного клуба закрылись от полицейских во время проверки, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

«В ходе проведения проверочных мероприятий по выявлению нарушений карантинного режима мобильной группой в 23.37 выявлен ночной клуб «БХБ». В момент визита полицейских в заведении находились около 500 посетителей. При этом клиенты и персонал закрылись внутри, надеясь остаться незамеченными. В клубе, где одновременно развлекались и веселились полтысячи молодых людей никто и не вспоминал о масках и социальной дистанции», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что другое нарушение было выявлено в 22.10 при проверке ночного клуба Zima по Коргалжинскому шоссе. В этом заведении находились 80 посетителей.

Также при проверке ресторана Zoloto, клуба ICON и ресторана Korean housе выявлены факты нарушения карантина.

«Все эти элитные заведения явно нарушали Постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султан по организации работы объектов общественного питания, а также санитарно-профилактические мероприятия с установленным графиком работы в будние и выходные дни с 9.00 до 22.00», — рассказали в ДП.

Как уточняется, собранный материал в отношении владельцев заведения направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия процессуального решения.

«За сутки мобильной группой проверено 313 объектов предпринимательства, выявлено 46 нарушений карантинного режима», — резюмируется в сообщении.