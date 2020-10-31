График движения пассажирских поездов изменился из-за карантина в ВКО

Усть-Каменогорск. 31 октября. КазТАГ – Графика движения пассажирских поездов из-за карантина в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ).

«В соответствии с решением межведомственной комиссии РК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК и письма министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в целях предотвращения распространения коронавируса «COVID-19» по Восточно-Казахстанской области:

1) С 00.00 02.11.2020 г. временно запрещена посадка/высадка пассажиров для пассажирского поезда № 31/32 «Павлодар-Алматы-2» на станциях Дегелен, Семей, Жана-Семей, Шар, Жангиз-Тобе, Жарма, Ушбийк, Аягоз, Актогай и соответственно запрещена продажа проездных документов на указанные станции данного маршрута;

2) со 02.11.2020 г. временно сокращается периодичность курсирования пассажирского поезда № 351/352 «Алматы-2 — Оскемен-1» на через день (вместо ежедневного).

Поезд будет курсировать отправлением из Алматы-2 по четным числам, прибытием в Оскемен-1 по нечетным числам, отправлением из Оскемен-1 по четным числам, прибытием в Алматы-2 по нечетным числам;

3) временно сокращается периодичность курсирования скорого поезда № 68/67 «Нур-Султан Нурлы жол — Оскемен-1» на один раз в неделю (вместо ежедневного).

Поезд будет курсировать отправлением из Нур-Султан Нурлы жол 02, 10, 16, 24, 30 ноября, 08 декабря 2020 г., прибытием/отправлением со ст. Оскемен-1 03, 11,17, 25 ноября, 01 и 09 декабря 2020 г., прибытием в Нур-Султан Нурлы жол 04,12,18,26 ноября, 02, 10 декабря 2020 г.», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, для выезда пассажиров железнодорожным транспортом со всех станций Восточно-Казахстанской области обязательное наличие справки о прохождении ПЦР тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток. При отсутствии справки о прохождении ПЦР тестирования на COVID-19 пассажиры не будут допущены к посадке в вагон.

«Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на отменные поезда и стоянки, а также недопущенные к посадке в вагон, могут произвести возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний», — пишет пресс-служба.

Напомним, 29 октября КазТАГ сообщал, что с 1 ноября в Восточно-Казахстанской области ввиду резкого роста случаев выявления зараженных коронавирусом усиливается ограничительные меры – в регионе установят 13 санитарных постов, при этом, передвижение по области между городами и районами будет разрешено. 30 октября главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов назвал основные, по его мнению, причины роста заболеваемости COVID-19 в ВКО.