Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Акорда.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких в этом стихийном бедствии. Пусть Всевышний примет души погибших и будет милостив к ним. Желаю скорейшего возвращения пострадавших к их родным. Заверяю Вас, что в случае необходимости правительство и народ Казахстана готовы оказать помощь братскому турецкому народу», – говорится в телеграмме.

Отмечается, что Токаев с глубоким прискорбием воспринял известие о погибших и пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир.