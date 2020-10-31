В Алматы проходит митинг с требованиями политических реформ

Алматы. 31 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы на площади у Академии наук проходит санкционированный митинг с требованиями политических реформ.

Митинг начался с зачитывания списка активистов, которые подвергались задержаниям и арестам.

Выступающие потребовали освободить политических заключенных, увеличить количество молодых депутатов в парламенте, освещать митинги и задержания в госСМИ, принять активное участие в выборах.

В своей резолюции организаторы митинга потребовали ввести местное самоуправление со статьями бюджета, предоставить право гражданам выбирать акимов, судей, участковых и руководителей полиции на местном уровне, вернуть мажоритарную систему выборов для маслихатов и мажилиса, отменить разрешительный характер при регистрации партий в министерстве юстиции на уведомительный принцип, снизить количество членов партий с 20 тыс. до 5 тыс. человек, ежегодно публиковать декларирование доходов и расходов всех чиновников, судей, представителей силовых структур и прочее.

На митинг собралось около 150 человек. Движение автотранспорта по улице Шевченко в месте проведения мероприятия перекрыто, на подходах к месту события дежурят медработники, раздающие медицинские маски и измеряющие температуру.