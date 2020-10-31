В КФМ прокомментировали расследование в отношении экс-министра Биртанова

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Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – В комитете по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Казахстана прокомментировали расследование в отношении экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова, сообщает корреспондент агентства.

«Сведения следственных действий в отношении бывшего министра здравоохранения РК не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК. Как только будет информация мы обязательно сообщим», — рассказали в пресс-службе КФМ в субботу.

При этом, водворение Биртанова в ИВС пока в комитете не подтверждают.

Ранее агентству КазТАГ задержание экс-министра подтвердил информированный источник.

По предварительной версии, экс-главу минздрава подозревают в хищении средств на сумму около Т526 млн, которые были выделены на цифровизацию.

Напомним, 25 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Елжана Биртанова от должности главы минздрава и назначил министром Алексея Цой. Отставке Биртанова предшествовали многочисленные скандалы в сфере здравоохранения, связанные с пандемией коронавируса – скандалы сопровождались многочисленными жертвами среди населения от COVID-19.

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