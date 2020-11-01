Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ – Ретрансляции телерадиоканалов приостановят по Казахстану 19 ноября, сообщает пресс-служба АО «Казтелерадио».

«19 ноября 2020 года 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как уточняется, «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

«Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств», — резюмируется в сообщении.