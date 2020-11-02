Гоголь о пандемии

Вот, стало быть, какая вырисовывается кирилломефодика.

Три семинариста вышли на вакации. Кличут их – пальчики оближешь. Богослов Халява! Ишь, с какой похвальной обстоятельностью назвали человека! Ведь всем крещённым хрестиянам доподлинно известно, что богословы — известные халявщики, чего уж там греха таить.

Младший из них — Тиберий Горобец! Тоже, понимаете ли, хоть стой, хоть падай. Хмурая тень римского императора, сочетанная с прозвищем «Горобец», что по-малороссийски означает, вы не поверите, просто воробей, тоже рождает уморительные колики в животе, доложу я вам. Да и не тот ли это «Воробей», коварно привинченный к дамскому имени «Елизаветъ» прощелыгой Собакевичем, втюхавшим этот гендерный казус Чичикову? Надо поразмыслить.

Третий же звался Хома Брут, философ. Тут смехунчики, хохотунчики и прочие игривые нежданчики, кои заводятся в хорошо откушавшем чреве, незамедлительно сникают. Ибо всем бурсакам и семинаристам доподлинно известно, что Хома от латинянского homo происходит, а прозвище сие означает — человек!

О, да, товарищи-господа, вы не ошиблись, вы попали в самую точку G. Кланяйтесь вашей сельской учительнице, как там её звали-величали.

Это гоголевский «Вий», великий и ужасный!

И вот ежели извлечь эту диковинную притчу из библиотечной пылюги, обдуть её и наложить на скорбные будни наши, то такие бездны откроются…

Поехали!

В том паскудном хуторе, где Горобец с Халявою растворились за ненадобностью, остался Хома наедине с блудливою старухою, задумавшей позабавиться – так он её поленом-то и отходил. А не озоруй, старая! Только глядь, а вместо карги возлежит пред ним и стонет, как от бессовестного сладострастия, прельстительная дивчина. Он и дал дёру от греха подальше. И тут начинается интересное: приволокли его за шиворот в богатое селение, где у сотника дочка помэрла, чтобы читал над нею отходную. Да он в панночке ту самую дивчину и признал. Из чего неопровержимо следует: Николай Васильевич Гоголь повестушку свою не о прошлых временах сочинял, а о нынешних. Имеющий разум, да постигнет сие, ибо «панночка» и есть «пандемия»! Корень-то одинаковый! Ну? Уразумели?

А коли так, то дальнейшее как на ладони. Три ночи одинокого радения Хомы — как три волны язвы моровой. Три! Бог троицу любит, так что дождёмся, братья философы. И ведь не сбежишь, ибо чортов сотник, правитель, везде расставил своих ловчих, из коих Явтух, спичка ему в язык, и есть тот самый благонамеренный народ, неукоснительно исполняющий приказанья неумного господина своего. А церква заброшенная, в мерзости запустения пребывающая, и есть душа человеческая, испакощенная всякой дрянью, наполняющей приделы в аккурат после полуночи. Молись, Хома, громче молись! Очертись меловым кругом здравомыслия и на Вия не смотри, буде он заявится.

Но, чу! Вот тяжелоступные сапоги его уж грохочут, никни, Хома…

Нет, не сдюжил философ.

Глянул в смрадные очи того, чьё имя Вий.

КоВий.

Covid!

И пожрали его аспиды.

Аминь.

Сказка ложь, да в ней намёк. Из своего невозвратного далёка подмигивает нам лукаво птиценосый Гоголь. Словно говорит: не ведитесь на эту пургу, хлопцы! Она же, право слово, лютует лишь до первого петуха! Слышите? Вот уж взлетел доблестный кочет на плетень, отряхнулся, вскинулся, расправил крыла свои и клюв молодецкий растворил, изготовясь. А когда возопит кур, то сгинет нечистая и поймёте вы, что не мор на дворе, а морок! Готовы ли вы усладиться бодрыми звуками живой жизни? Дайте ж ответ!

Молчим в тряпочку марлевую. Не даём ответа. Языки отсохли.

Здесь у нас конец куплета.

Заблаговременно объявленная «вторая ночь Хомы Брута» в упоительном разгаре. Гробы порхают над планетой, будто хичкоковские птицы, роняя на головы обывателей тонны смердящих известий, от которых створаживается кровь. Полки обречённых каждодневно прирастают несчастными рекрутами. Сотники с круглыми от брехливого ужаса глазами, словно наперегонки, закрывают ворота на засовы. А вдоль дороги мёртвые с косами стоят. И тишина.

Здесь просится хлёсткое, как пощёчина, матерное слово.

Воздержусь. Но не из соображений благопристойности. Хотя от слов приличных у меня уже типун на языке.

— Почему сведения с фронтов «второй мировой волны» излагаются с недопустимой вольностью?

— Что значит «случаи новых заражений»? Уже всем двоечникам, включая пьяных ёжиков и косящих траву зайчиков, известно, что наличие антител в крови не свидетельствует о болезни. А если она и развивается, то у подавляющего большинства проходит в лёгкой форме. Эти сведения легко найти в любой брошюрке по Covid. Они разбросаны по бесчисленным сайтам, которые ссылаются на ВОЗ.

— Почему статистически важные сведения о количестве действительно заболевших и умерших произносятся впробормот и сквозь зубы? Где разумные толкования, основанные на этих цифрах?

Молчит ВОЗ. Не даёт ответа. Помалкивает институт Коха. И Джонс Хопкинс молчит в тряпочку. И вообще, что за фраерок этот Джонс Хопкинс? Почему именно он выбран чёрным вестником? Нетрудно установить, что эта халабуда — вроде нашего НИИ, и пробавляется она военными заказами Пентагона. Но это так, à propos.

Думайте сами, решайте сами.

А у меня от этих разговоров уже типун на языке.

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