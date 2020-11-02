Доллар продают дороже Т435 в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Доллар США продают дороже Т435 в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz..

В Нур-Султане в обменных пунктах средняя цена покупки $1 составляет Т434,42, продажи – Т435,59.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т434, а продают по Т435,49.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т434, а продажи – Т435,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т432,23.

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