Доллар продают дороже Т435 в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Доллар США продают дороже Т435 в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz..
В Нур-Султане в обменных пунктах средняя цена покупки $1 составляет Т434,42, продажи – Т435,59.
В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т434, а продают по Т435,49.
В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т434, а продажи – Т435,5.
Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т432,23.