«Опоясанный» Казахстан. Стоит ли рубить сук, на котором мы сидим?». «Грозный и властный судья райсуда – всего лишь маска, за которой прячется запуганный человек». «Страшнее коронавируса». «Тараканьи бега в Алматы»

Сетевой Казахстан 2 ноября 2020г.

CAMONITOR . KZ . ««Опоясанный» Казахстан. Стоит ли рубить сук, на котором мы сидим?» — За семь лет своего существования китайская инициатива «Пояс и путь» успела обрасти множеством мифов и легенд. Но все они ничто в сравнении с реальными результатами, которых удалось достичь в рамках этого крупнейшего инфраструктурного проекта. А что будет дальше? И какие выгоды должен извлечь для себя Казахстан, волею судьбы оказавшийся на пути товарных потоков между Европой и Азией? Порассуждать об этом мы предложили директору Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета Булату СУЛТАНОВУ.

IA — CENTR . RU . «Кто и откуда бежит в Казахстан?» — За октябрь 2020 г. сразу несколько этнических казахов из Китая, бежавших, по их словам, от угрозы «лагеря перевоспитания», получили статус беженцев в Казахстане. Однако в Казахстан бегут не только из китайского Синьцзяна. Откуда приезжают беженцы в страну? Так, в декабре прошлого года глава министерства труда и соцзащиты сообщил, что в стране зарегистрированы 523 беженца, 509 из них – прибывшие из Афганистана.

INFORMBURO . KZ . «Грозный и властный судья райсуда – всего лишь маска, за которой прячется запуганный человек» — Судья Карасайского районного суда Алматинской области Назарбек ИГИЛИКОВ считает, что независимых судей в Казахстане нет… А есть ещё и другой фактор влияния на судью – внутренний. И исходит он, как ни парадоксально, от судейского начальства. И это внутреннее влияние на судью низводит на нет независимость судьи от внешнего влияния. Оно и понятно, потому что тот, кто имеет выход на начальство, тот через него окажет давление и на рядового судью. Таким образом получается, что независимости судей угрожают сами же судьи. Объясню, как это происходит.

VLAST . KZ . «Быть самозанятым в Казахстане» — За последние 25 лет доля наемных работников в Казахстане сократилась с 91,6% до 76,1%. Как пишет в своем исследовании рынка труда экономист Жаксыбек КУЛЕКЕЕВ, наемная занятость за эти два с половиной десятилетия повсеместно замещается самозанятостью и перетекает в сферу услуг – торговли, обслуживания, посредничества и т. д. По итогам 2019 года количество «работающих на себя», согласно данным комитета по статистике, превысило 2,3 млн. человек. При этом занятость 1,8 млн. из них расценивалась как продуктивная, тем не менее доходы 1,5 млн. человек из этой группы уже несколько лет не превышают 80 тыс. тенге. В то же время расчеты Кулекеева показывают, что лишь около 13% самозанятых производят продукцию для продажи.

CARAVAN . KZ . «Накопительная и солидарная пенсии в Казахстане: почему пути назад нет?» — Больше 20 лет назад Казахстан перешел на накопительную пенсионную систему, однако до сегодняшнего дня продолжаются разговоры о возврате к солидарной системе пенсионных выплат. Почему вернуться к прежней модели невозможно? Разберемся в нашем материале.

«Что творят со стариками за закрытыми дверями алматинского центра оказания специальных социальных услуг» — Можно сколько угодно рассуждать о долге взрослых детей перед своими родителями, но дома престарелых существуют по всему миру. И у нас тоже… P.S. Когда материал уже был готов к печати, на телефон корреспондента переслали короткое видео. Получатель услуг ЦОССУ № 3 Андрей Круглов обращается к прокурору г. Алматы с просьбой направить в центр проверяющую комиссию. Господин прокурор, передаю просьбу вам.

TIME . KZ . «Страшнее коронавируса» — Почему инсульт в Казахстане стремительно молодеет? Как его предотвратить и распознать? На эти и другие вопросы отвечает врач-невролог высшей квалификационной категории, магистр медицинских наук, ассистент кафедры неврологии НАО “Медицинский университет “Астана” Зауреш АХМЕТЖАНОВА — ВОЗ объявила инсульт мировой эпидемией неинфекционного генеза, причем уже очень давно. В последнее время все внимание общества приковано к проблеме коронавируса, а бдительность в таком вопросе, как инсульт, который представляет не меньшую опасность для здоровья и жизни нашего населения, ослаблена. Смертность по причине инсульта на порядок выше, чем от коронавируса, и, главное, это угроза, которая постоянно рядом, некий дамоклов меч, висящий фактически над каждым из нас.

«Покатились по кривой…» — Четыре с половиной часа оглашал прокурор 200-страничное гособвинение на громком процессе, начавшемся в Нур-Султане: о хищении денег, пожалуй, в самом скандальном долгострое страны — “Астана LRТ”. На скамье подсудимых — семь фигурантов. Еще двое — причем, как утверждает досудебное следствие, ключевые лица — находятся в бегах и объявлены в международный розыск. По делу проходит в общей сложности 41 участник, восемь объемных эпизодов обвинения собраны в 155 томах материалов. Уже из этого можно предположить, что суд будет долгим.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Новые планы развития пенсионной системы: нет света в конце туннеля» — 29 октября был опубликован проект «обновленной» концепции развития пенсионной системы, которая была утверждена в 2014 году. Прошлый документ был декларативным и туманным, однако спустя шесть лет предлагаемые «новшества» его так и не развеяли. Как обычно правительство не сделало работу над ошибками, да и реальных реформ не предложило.

EXPRESS — K . KZ . «Как распродавались элитные участки в курорте Бурабай?» — В Бурабае набирает обороты скандал вокруг построенного на месте предполагаемого древнего захоронения престижного поселка. После публикации в «ЭК» всплыли весьма интригующие подробности.

EXCLUSIVE . KZ . «Миф о казахском бае: эксплуататор или защитник интересов народа?» — Неудачная и сомнительная попытка объяснить общественно-экономическое устройство номадов формационным подходом обусловила и ошибочное, вульгарное представление о классовых отношениях кочевников. Речь идет о навязанном коммунистами искаженном представлении о бае, основанном на экстраполяции на него характеристики русского помещика (собственника земли и крестьян).

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Натуральные ели и ажурные фонтаны: очередные новогодние прихоти чиновников» — Настоящий елочный бум начался среди чиновников. Под занавес года акиматы лихорадочно начинают подготовку к предстоящим праздникам. Для украшения своих городов и областей не жалеют ни денег, ни фантазии. Обычные гирлянды, светодиоды на столбах и МАФы их уже не удивляют. Им подавай живые елки и ажурные фонтаны. Сколько же переплачивают чиновники за новогоднюю красоту, подсчитал корреспондент Azattyq Rýhy.

365 INFO . KZ . «Тюрьмы Казахстана: как «сидится» осужденным?» — Отечественные тюрьмы и колонии нуждаются в серьезной модернизации, пишет группа сенаторов в запросе на имя премьер-министра Аскара МАМИНА. Проблем очень много — от нехватки работы до плохого медицинского обеспечения. Со следственными изоляторами обстоит не лучше. Например, из 16 СИЗО только семь в удовлетворительном состоянии.

AZATTYQ . ORG . «С провокациями, но без задержаний: что происходило на митинге в Алматы» — 31 октября казахстанские правозащитники провели митинг за политические реформы и против политических репрессий. Согласованную с властями акцию, которая собрала более двух сотен человек, пришлось закончить немного раньше: по словам организаторов, не обошлось без провокаций.

««Пришел, напугал до истерики». Первое дело против журналиста после декриминализации клеветы» — Депутат маслихата Усть-Каменогорска Юлия МИРОНОВА подала заявление в полицию на журналиста Жанар АСЫЛХАНОВУ, обвинив ту в «клевете». Это первое подобное дело против сотрудника СМИ после декриминализации клеветы в июне 2020 года.

KZ . MEDIA . «Как правильно вести себя на митинге. Пособие для представителей прессы» — Корреспондент агентства КазТАГ Мадина АЛИМХАНОВА выпустила пособие о том, как освещать митинги. В электронном виде книга размещена на сайте adilsoz.kz в разделе «Библиотека» на русском и казахском языках. В бумажном виде пособие можно получить бесплатно в офисе Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз». Для журналистов очевидна необходимость такой книги, где просто и доступно объясняется, как себя должен вести журналист на массовых мероприятиях, которые из «мирных» могут очень быстро перейти в «немирные».

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Тараканьи бега в Алматы» — В Алматы сдвинулась с мертвой точки проблема общественных туалетов. Они реально начали появляться там, где нужны… Слухи о том, что тараканов в Алматы извели сотовые телефоны, не подтвердились последними событиями. Сотовой связи в южной столице меньше не становится, тогда как тараканы возвращаются во все большее количество мест. Что характерно, новые старые «жители» города значительно крупнее тех, которые обитали в нем раньше, и более темного цвета.

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