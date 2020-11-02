Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Казахстан и России подписали поправки в договор по комплексу «Байтерек» на Байконуре, передает корреспондент агентства.

«Подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года», — говорится в сообщении в понедельник по итогам встречи министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

Ранее депутаты сената Казахстана приняли закон о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» и старт летных испытаний «Байтерек» с ракетой-носителем среднего класса был запланирован на 2022 год.

Согласно протоколу, казахстанская сторона должна была обеспечить финансирование содержания и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М», на базе которого предполагается создание комплекса «Байтерек». На модернизацию «Зенит-М» ориентировочно, Казахстан планировал тратить $233 млн с 2020 года. А российская сторона отвечала за производство ракетоносителя «Союз-5», на что предполагалось выделение около $916 млн.

В августе 2020 года стало известно, что начало летных испытаний комплекса «Байтерек» на Байконыре планируется перенести на 2023 год.

27 октября стало известно, что проект поправок в соглашение о комплексе «Байтерек» одобрило правительство Казахстана. КазТАГ подробно приводил всю информацию о вносимых изменениях в договор.