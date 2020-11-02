Запретить переназначать участковых между адмучастками раньше трехлетнего срока хотят в РК

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Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Запретить переназначать участковых между административными участками раньше трехлетнего срока хотят в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Запрещается переназначение участковых инспекторов между административными участками в течение трех лет с момента его закрепления, за исключением крайней необходимости (мнение населения и иные обстоятельства)», — говорится в дополнении к проекту приказа министерства внутренних дел Казахстана «Об утверждении правил организации деятельности участковых инспекторов полиции, ответственных за организацию работы участкового пункта полиции, участковых инспекторов полиции и их помощников».

Как пояснили разработчики, по результатам анализа эффективности действующих мер профилактики правонарушений установлено, что руководители отделов полиции необоснованно в течение года проводят ротацию участковых инспекторов полиции с одного административного участка на другой, «что вызывает критику со стороны населения».

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