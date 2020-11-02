Казахстан не планирует в ближайшее время запрещать импорт авиатоплива

Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Казахстан не планирует в ближайшее время запрещать импорт авиационного топлива, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

«Запрета на импорт авиатоплива нет, вводить в ближайшее время не планируется», — сообщили в минэнерго в понедельник, отвечая на вопрос редакции МИА КазТАГ.

Напомним, 9 октября был введен запрет на ввоз в Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива, за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива, а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан. Указанный запрет действовал до 1 ноября. 31 октября агентство КазТАГ сообщило о том, что власти Казахстана готовятся продлить на полгода запрет на ввоз дизтоплива, за исключением зимнего и арктического. 2 ноября министр энергетики Нурлан Ногаев заявил, что окончательное решение по продлению запрета на ввоз дизтоплива не принято. Вместе с тем, он отметил, что «имеются предпосылки затоваривания дизельным топливом внутреннего рынка».