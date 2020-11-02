Представлен планируемый МВД график восьмичасового рабочего дня казахстанских участковых

Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Представлен планируемый министерством внутренних дел график восьмичасового рабочего дня казахстанских участковых, передает корреспондент агентства.

«В соответствии со статьей 40 Закона «О правоохранительной службе», а также со статьей 71 Трудового кодекса Республики Казахстан определить следующий типовой регламент продолжительности режима рабочего времени участковых инспекторов и их помощников органов внутренних дел (восемь часов): начало работы – 9.00; окончание работы – 22.00; перерыв (обед, отдых) – с 12.00 до 17.00 (пять часов); прием граждан – с 17.00 до 20.00 (три часа); обход административного участка – с 20.00 до 22.00 (два часа)», — говорится в представленном в понедельник проекте поправок в некоторые приказы министра внутренних дел.

Поправки относительно графика работы содержат при этом примечание.

«В случае необходимости по указанию руководства ОВД УИП и их помощник может быть задействован для исполнения своих должностных обязанностей сверх установленного времени, а также в ночное время, выходные и праздничные дни (в соответствии с пунктом 3 статьи 40 закона «О правоохранительной службе»). Руководитель должен определить два дня в неделе выходными в соответствии со статьей 84 Трудового кодекса Республики Казахстан», — сказано в документе.

Ранее КаТАГ сообщал, что в Казахстане хотят запретить переназначать участковых между административными участками раньше трехлетнего срока. Разработчики объясняют эти планы критикой со стороны населения.