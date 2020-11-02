Регулярную дезинфекцию подъездов, автобусов и офисов поручил Бекшин возобновить в Алматы

Новости 111 0
«Ну и дурак же ты…» (подставь свое имя) «Ну и дурак же ты…» (подставь свое имя)
2494

Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Регулярную дезинфекцию подъездов, автобусов и офисов поручил возобновить в Алматы главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент агентства.

«Возобновить дезинфекцию три раза в неделю подъездов, лестничных маршей многоквартирных жилых домов (с обработкой перил, стен и ручек дверей), детских игровых площадок и мест отдыха жильцов (скамьи) с проведением ежедневной уборки территорий вокруг домов. Усилить проведение дезинфекции в общественном транспорте с протиркой всех поверхностей, ручек и стоек дезинфицирующим средством после каждого рейса в пунктах конечной остановки», — говорится в постановлении Бекшина в понедельник.

Также главсанврач поручил обеспечить проведение ежедневной дезинфекции с влажной уборкой в помещениях организаций, офисов.

«В сравнении с сентябрем месяцем в октябре количество случаев КВИ (коронавирусной инфекции – КазТАГ) увеличилось в два раза – со 165 до 360 случаев. Эпидрасследованием случаев КВИ установлено, что заражение заболевших происходит в коллективах, в общественных местах, включая подъезды многоквартирных жилых домов, и в городском транспорте, а также среди лиц старше 60 лет», — пояснил Бекшин в постановлении.

Похожие материалы:

  1. Бекшин заявил об осложнении эпидситуации с коронавирусом в Алматы
  2. Внедрить с 2022 года в Казахстане Индекс благополучия детей поручил Токаев
  3. Бекшин подписал новое постановление об ужесточении карантина
  4. Токаев поручил построить учебно-лабораторный комплекс на базе Евразийского университета
  5. Токаев поручил премьеру совместить жесткие карантинные меры с интересами предпринимателей