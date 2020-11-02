Казахстанские учебники не совсем отстают от мировых, считают в минобразования

Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Казахстанские учебники не совсем отстают от мировых, уверен директор научно-практического центра «Учебник» министерства образования и науки Гани Бейсембаев.

«Учебники пишутся на основе учебных программ. Учебные программы соответствуют современным реалиям XXI века, соответственно, учебники наши не совсем отстают от мировых учебников, которые написаны в целом сейчас», — заявил Бейсембаев на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что казахстанские учебники обновляются раз в пять лет.

«Это мировой опыт в том плане, что учебники издаются через определенные периоды. В Казахстане тоже также через каждые пять лет обновляются учебники, поэтому сказать, что в целом буквально пять лет или три-четыре года назад изданные учебники полностью отстали от современных реалий, наверное, это не совсем подходит к реальности», — считает Бейсембаев.