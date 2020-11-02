В новом казахском букваре не смогли сохранить порядок букв из «Әліппе» Байтурсынова

Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. В новом казахском букваре не смогли сохранить порядок букв из «Әліппе» Ахмета Байтурсынова, сообщила вице-президент Национальной академии образования имени И.Алтынсарина Алмагуль Мухамедханова.

«Мы придерживались, конечно, порядка букв, в алфавите, который был в букваре Байтурсынова, но, тем не менее, полностью его сохранить в таком же виде нам не удалось. Почему? Потому что мир другой, слова, которые используются, именно, тексты, которые используются сейчас вообще у нас в литературе, в практике, они полностью, конечно, не соответствуют тому, что было тогда, в том веке, поэтому немножко, конечно, порядок букв тоже поменялся», — сказала Мухамедханова на брифинге в понедельник.

При этом она пояснила, что буква «З», которая стояла в букваре Байтурсынова одной из первых, была передвинута на 13-15 позицию «в связи с тем, в часто используемых словах, предложениях, словосочетания, текстах так часто эта буква не используется».

Таким образом, по ее словам, нельзя сказать, что новый казахский букварь полностью копирует «Әліппе» Байтурсынова.